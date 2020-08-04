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صور.. أمطار غزيرة على البرك والبلدية تباشر

صور.. أمطار غزيرة على البرك والبلدية تباشر

2020/08/04
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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صور.. أمطار غزيرة على البرك والبلدية تباشر
المواطن - أحمد الشهري - البرك

شهدت محافظة البرك أمطارًا غزيرة شملت معظم أرجاء المحافظة سالت على إثرها الأودية والشعاب جعلها الله سقيا رحمة وعم لنفعها أرجاء البلاد، وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه بشوارع المحافظة الرئيسية ما أدى إلى توقف الحركة المرورية.

من جهتها باشرت بلدية محافظة البرك ممثلة بقسم الخدمات الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة ومراكزها؛ وذلك من خلال نزح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع ومداخل الأحياء للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة.




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