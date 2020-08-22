صور.. عراقيون يهدمون مقار أحزاب موالية لـ إيران بالجرافات

المواطن - متابعة

تصاعدت حدة الغضب ضد تدخل إيران في شؤون العراق ما دفع مواطنين عراقيين غاضبين إلى هدم مقار عدد من الأحزاب العراقية الموالية لطهران.

احتجاجات متواصلة ضد إيران

واحتدت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، جنوبي العراق، اليوم السبت، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب في المدينة، إلى جانب احتجاجات أخرى عنيفة في مدينة البصرة.

هدم مقار ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق

وبلغت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، حد هدم مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات، بحسب سكاي نيوز عربية حيث هدم المحتجون مقار ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق في ذي قار .

وكان المحتجون في الناصرية، أحرقوا في وقت سابق مقار تابعة للأحزاب، كما هز انفجار ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مما تسبب بإصابة 11 شخصاً.

وفي البصرة، أضرم المتظاهرون العراقيون النار في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ.

واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.





شارك الخبر