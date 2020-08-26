صور مخيفة.. طقوس الاحتفال مع الجثث في مجتمع توراجا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

في واحدة من أغرب الطقوس حول العالم، اجتمعت مجموعة من العائلات ينتمون لمجتمع توراجا لإعادة إحياء ذكرى موتاهم وتكريم أرواحهم بـ الاحتفال مع الجثث، وذلك عن طريق إخراجها من القبور وتنظيفها وإعادة تلبيسها.

وفي شهر أغسطس من كل عام، يجتمع هؤلاء القوم للحديث مع موتاهم وهي إحدى الطقوس الراسخة في ثقافة توراجا؛ حيث يزعمون أنه أكبر احتفال بالحياة.

وعندما يموت الأحباء، تحتفظ العائلات بأجسادهم فيما يُسمى بالـ تونغكونان أو مبنى محدد مصمم لإيواء الموتى، ثم عندما يأتي المعاد السنوي لـ الاحتفال مع الجثث، يتفاعلون معها كما لو كانوا على قيد الحياة من خلال التحدث إليهم وتناول وجبات الأسرة معهم.

وبعد ذلك، ينظفون أو يستبدلون النعوش؛ لمنع الجثث من التحلل، مع وضع الهدايا في التوابيت المزخرفة والملونة.

وقال رئيس مجتمع التوراجا، إيريك كريستال، لصحيفة ذا هيرالد The Sydney Morning Herald إنه في حين أن طقس الاحتفال مع الجثث قد يبدو غريبًا بالنسبة للغرباء، إلا أنه جزء أساسي من ثقافتهم.

إليك بعض الصور الغريبة والمخيفة من طقوس الاحتفال مع الجثث بحسب ما نشرت الصحيفة:

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