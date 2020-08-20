صور.. نور الغندور تصدم جمهورها بـ لوك غريب

المواطن - متابعة

فاجأت الفنانة المصرية نور الغندور جمهورها بلوك جديد وصادم من وجهة نظر الكثيرين، منهم الذين أكدوا أنها كانت في السابق أجمل وأرق.

لوك نور الغندور الصادم

وأشار عدد من المغردين أن الفنانة المصرية التي تقيم في الكويت أفسدت جمالها بهذه الإطلالة الغريبة التي أدت إلى اختفاء معالم جمالها بحسب قولهم.

وعلى الجانب الآخر رأى البعض أنها في اللوك الجديد جميلة كما هي عادتها.

وتداول المغردون صور نور الغندور القديمة والحديثة وسط مقارنات بين الإطلالتين.

من هي نور الغندور ؟

هي ممثلة مصرية تقيم في الكويت من مواليد 12 نوفمبر 1993 ، تخرجت في عام 2017 من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

بدأت مشوارها الفني كمذيعة في قناة الراي، ولكنها اتجهت إلى التمثيل بعدما أصر عليها الفنان محمد العجيمي بالمشاركة كممثلة بأحد المسلسلات، لكن حققت النجاح والشهرة بعدما اختيرت كإحدى بطلات مسلسل سكن الطالبات، وواصلت عملها في التمثيل بعد ذلك، وشاركت في العديد من الأعمال.

في عام 2011 قدمت فقرة خلال برنامج مطبخ إلهام على قناة الراي مع الممثلة إلهام الفضالة، كما قدمت لفترة برنامج صوت السهارى 2 الذي بث على قناة الشاهد.





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