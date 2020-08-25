ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على رجل أسمر أمام أبنائه

المواطن - متابعة

في واقعة مشابهة لقضية قتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي.

وفي أعقاب ذلك اندلعت مظاهرات احتجاجًا على الواقعة وأعلنت مقاطعة كينوشا حالة الطوارئ، وفرضت السلطات حظر تجول.

وأشعل المتظاهرون النار في المركبات وحطموا نوافذ سيارات الشرطة أثناء مواجهتهم، وفجرت الشرطة عبوات غاز مسيل للدموع في محاولة لتفرقتهم.

وقال العديد من الشهود إن الرجل ويدعى ” بليك ” حاول فض شجار بين امرأتين خارج منزل مجاور، وحاولت الشرطة إخضاعه بصاعق كهربائي ولكن دون جدوى.





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