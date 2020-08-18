ضاحية الجوهرة وجهة السكن العصري الجديد في جدة

المواطن - جدة

تتواصل أعمال البناء والتشييد في نحو 5000 وحدة سكنية ضمن ضاحية الجوهرة في محافظة جدة، إحدى الضواحي السكنية الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج “رؤية المملكة 2030”-.

وتتميز ضاحية الجوهرة بموقعها الإستراتيجي الحيوي شمال جدة على طريق الحرمين السريع مقابل مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى بعد نحو 5 دقائق عن طريق المدينة المنورة السريع، وحوالي 15 دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكورنيش جدة، فيما تصل المسافة بين “الجوهرة” ووسط المدينة نحو 25 دقيقة.

تسارع في حركة البناء:

وتشهد مشاريع الضاحية حاليًّا تسارعًا في حركة البناء بنسب إنجاز متقدمة ضمن 3 مشاريع تحت الإنشاء وآخر تحت الترسية ليضيف نحو ألفين وحدة جديدة، لتوفير آلاف الوحدات المتنوعة التصاميم من الشقق السكنية عالية الجودة باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع، مثل القوالب الخرسانية المعزولة مُسبقة الصب (IPS)، مع الالتزام بالأوقات المحددة للتنفيذ والتسليم، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”.

وتقع ضاحية الجوهرة على مساحة 2 مليون متر مربع في الجزء الشمالي من عروس البحر الأحمر جدة، ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بالإضافة إلى وجود المساحات الخضراء التي تحيط بممشى “البوليفارد” الذي يمتد في الضاحية بطول يتجاوز 2000 متر في أجواء حيوية توفر نمط حياة صحي وآمن، وتحيط بها واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية لتعزيز مفهوم جودة الحياة.

حجوزات إلكترونية:

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشاريع “الجوهرة” التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقارين المُؤهلين المُعتمدين من قبل الوزارة، من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط هنا،

وذلك في إطار استمرار البرنامج في جهوده لتسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تضم ضاحية الجوهرة مشروع “الجوهرة ريزدينس” الذي يضم 990 وحدة، ومشروع “بوفارديا سيتي” الذي يوفر 2246 وحدة سكنية، ومشروع “فينان” الذي يضم 1351 وحدة، وتتجاوز نسب الحجوزات في بعض المشاريع 70%، وتتميز بمساحات ونماذج متعددة تلبي احتياجات الأسر السعودية، وبأسعار مناسبة تبدأ من 250- 750 ألف ريال بمتوسط أقساط شهرية يصل إلى 1800 ريال.

يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” تعتبر نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم كافة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

سكني: ارتفاع ملحوظ في حجوزات مشاريع ضاحية الجوهرة بجدة





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