ضبط إثيوبيَين سرقا 72 مركبة في الرياض بعد تهشيم الزجاج

المواطن - واس

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة باثنين من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة المقتنيات الشخصية منها كما تم إلقاء القبض على ثلاثة وافدين تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة باثنين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها ، وذلك بضبطهما متلبسين أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية ، وأقرّا بارتكاب (72) حادثة ، واستيلائهما على (50) جهازاً منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة.

كما تم القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية بمتجرٍ للإلكترونيات بحي السليمانية ، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها، وتم استرداد جزء من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



