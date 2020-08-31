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ضبط شخصين تورطا بـسرقة حقائب النساء بالرياض وجملة المسروقات 42.500 ريال
استخدما بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية

ضبط شخصين تورطا بـسرقة حقائب النساء بالرياض وجملة المسروقات 42.500 ريال

2020/08/31
الساعة 3:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط شخصين تورطا بـسرقة حقائب النساء بالرياض وجملة المسروقات 42.500 ريال
المواطن - الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في (8) جرائم سرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة.

وأفادت شرطة الرياض أن حصيلة المسروقات بلغت 42.500 ريال حيث قام اللصان باستخدام بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

 



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