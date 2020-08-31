ضبط شخصين تورطا بـسرقة حقائب النساء بالرياض وجملة المسروقات 42.500 ريال

المواطن - الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في (8) جرائم سرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة.

وأفادت شرطة الرياض أن حصيلة المسروقات بلغت 42.500 ريال حيث قام اللصان باستخدام بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.







شارك الخبر