ضبط شخصين تورطا بـسرقة حقائب النساء بالرياض وجملة المسروقات 42.500 ريال

المواطن - الرياض
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في (8) جرائم سرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة.
وأفادت شرطة الرياض أن حصيلة المسروقات بلغت 42.500 ريال حيث قام اللصان باستخدام بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.
ذات صلة :
فيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل ضبط المتورطين بعدة جرائم ضبط عصابة تورطت بـ 8 جرائم سلب تحت تهديد السلاح بالرياض ضبط 7 وافدين بمكة احتجزوا مقيماً وقيدوه وطلبوا فدية لتحريره ضبط عصابة سرقت بضاعة بقيمة 800 ألف ريال من مستودع بجدة
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments