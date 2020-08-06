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ضبط شخصين سرقا محلات ومخازن ومركبات بـ 500 ألف ريال بالقصيم
الاستيلاء على معدات زراعية ومواد تعمير وبناء

ضبط شخصين سرقا محلات ومخازن ومركبات بـ 500 ألف ريال بالقصيم

2020/08/06
الساعة 9:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط شخصين سرقا محلات ومخازن ومركبات بـ 500 ألف ريال بالقصيم
المواطن - واس

تمكنت شرطة القصيم من إلقاء القبض على شخصين تورطا بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات ، والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء ، وتقدر قيمة مسروقاتهما بما يزيد على خمسمائة ألف ريال.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .




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