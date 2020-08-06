ضبط شخصين سرقا محلات ومخازن ومركبات بـ 500 ألف ريال بالقصيم

المواطن - واس

تمكنت شرطة القصيم من إلقاء القبض على شخصين تورطا بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات ، والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء ، وتقدر قيمة مسروقاتهما بما يزيد على خمسمائة ألف ريال.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .



