ضبط عصابة سرقت كيابل وقواطع بالرياض قيمتها 3.75 مليون ريال

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيلٍ عصابي ثبت تورطه بارتكاب (250) حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية والعثور على جزء من المسروقات.

تفاصيل ضبط عصابة الرياض

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على عصابة مكونة من (7) وافدين من الجنسيتين البنجلادشية والباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب (250) حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية.

وأضاف أن المسروقات تقدر قيمتها بمبلغ (3,750,000) ريال، من مواقع تابعة لشركة الكهرباء في الأحياء (الصحافة – العليا – الملز – المعذر – منفوحة – العزيزية – الشفاء – ديراب – المنار – النظيم – النسيم – الروضة – الحمراء)، والعثور على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال تم تسليمها للشركة، كما ضبط بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



