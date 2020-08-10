ضبط محافظ سابق حصل على مركبة بالمخالفة وحساباته البنكية لا تتوافق مع دخله

المواطن - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد العديد من القضايا الفترة الماضية، ومن ضمنها إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن المحافظ السابق تم إيقافه أيضًا بسبب وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.

وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، حيث أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

كما شددت الهيئة على تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.



