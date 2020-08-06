ضبط مواطن أحرق مركبة متوقفة أمام منزل في حائل

المواطن - واس

تمكنت شرطة حائل من القبض على شخص سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل وأشعل النار فيها.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه.

وأفاد أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.



