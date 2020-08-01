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ضبط 3 مواطنين نفذوا 4 جرائم تسببت بتعطل أجهزة الصرف الآلي للاستيلاء على الأموال
بعد مغادرة المستخدمين إثر عمليات السحب غير المكتملة

ضبط 3 مواطنين نفذوا 4 جرائم تسببت بتعطل أجهزة الصرف الآلي للاستيلاء على الأموال

2020/08/01
الساعة 5:08 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 3 مواطنين نفذوا 4 جرائم تسببت بتعطل أجهزة الصرف الآلي للاستيلاء على الأموال
المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط 3 مواطنين نفذوا 4 جرائم تسببت بتعطل أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على الأموال بعد مغادرة المستخدمين.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن القبض على ( ثلاثة مواطنين ، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب ( 4 ) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.




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