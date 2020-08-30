ضبط 3500 منتج تجميلي مخالف في الدمام

المواطن - الرياض
رصدت فرق هيئة الغذاء والدواء في الدمام مصنع منتجات تجميلية غير مرخص يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل.
وأضافت الهيئة أنه تم ضبط ٣٥٠٠ منتج مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.
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