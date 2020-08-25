المواطن - واس
ألقت شرطة الرياض القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات إفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها.
فيديو .. ضبط 5 أفارقة بينهم امرأة امتهنوا تصنيع الخمور في الرياض #عاجل #تم_القبض #الرياض
– https://t.co/Q1JSb5tdDa pic.twitter.com/fyxDPsR3uP
— صحيفة المواطن (@almowatennet) August 25, 2020
تفاصيل ضبط عصابة تصنيع الخمور بالرياض
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت – بفضل الله – من القبض على (أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات إفريقية)، امتهنوا صناعة الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها، وضبط بحوزتهم في المنزل (81) برميلاً و(10) قوارير و(44) جركلاً، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى أدوات تصنيعه.
وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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