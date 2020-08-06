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ضبط 5 لصوص سرقوا مجوهرات وذهبًا بـ1.2 مليون ريال في المدينة
من منزل أحد الأشخاص عام 1439هـ

ضبط 5 لصوص سرقوا مجوهرات وذهبًا بـ1.2 مليون ريال في المدينة

2020/08/06
الساعة 6:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 5 لصوص سرقوا مجوهرات وذهبًا بـ1.2 مليون ريال في المدينة
المواطن - واس

نجحت شرطة المدينة المنورة في القبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل.

والمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ ، وهما مواطنان اثنان في العقد الثاني من العمر ، وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية ) ، لتورطهم بسرقة مبلغ (000’150 ) مائة وخمسين ألف ريال ، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بحوالي (000’200’1) مليون ومائتي ألف ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.




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