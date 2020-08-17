ضبط 6 باكستانيين امتهنوا تزوير الوثائق الرسمية في القصيم

المواطن - واس

تمكنت شرطة القصيم من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ( 6 ) باكستانيين امتهنوا تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت – بفضل الله – عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ( 6 ) أشخاص من الجنسية الباكستانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر )، وذلك لتورطهم بامتهان تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها، وقد ضبط بحوزتهم مبلغ ( 33020) ريالاً، والمواد والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.





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