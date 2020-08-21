ضعف الإنترنت يهدد مستقبل أكثر من 20 ألف طالب وطالبة في مدارس أحد رفيدة

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

تخوف عدد كبير من أولياء أمور طلاب وطالبات محافظة أحد رفيدة على مستقبل أبنائهم وبناتهم ومصيرهم، مع بدء العام الدراسي الجديد، والذي سيتم خلاله تنفيذ التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي لمدة 7 أسابيع، مما يعني أنه سيتم الاعتماد على الإنترنت الذي يعاني منه سكان المحافظة منذ سنوات طويلة.

الخدمة غائبة!

وأكد الأهالي أن الجميع يعاني من ضعف شبكة الإنترنت، سواء في المراكز والقرى والهجر والأحياء التي تبعد عن قلب المحافظة جنوبًا وشرقًا، ويقدر عددها بأكثر 70 من قرية وهجرة وحي حيث يفتقد الجميع خدمات الإنترنت الجيدة وبعضها تكون الخدمات فيها غائبة نهائيًّا؛ مما قد يتسبب في حرمان الطلاب والطالبات من التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقد تشكل تلك المشكلة معاناة نفسية قد تؤثر على الطلاب مستقبلًا وترهق أولياء أمورهم الذين طالبوا الجهات المسؤولة بسرعة التدخل في العمل على حل مشاكل الإنترنت قبل بدء الدراسة أسوة بغيرهم من الطلاب والطالبات في محافظات المملكة.

شكاوى ومطالبات سابقة:

الجدير بالذكر أن هناك شكاوى ومطالبات سابقة لها سنوات طويلة قدمها المواطنون يطالبون فيها بتركيب الألياف البصرية وحل مشاكل الهاتف النقال في محافظة أحد رفيدة، ولكن للأسف لم تحظَ بالمسؤول المخلص الذي يعمل على تلبية مطالبهم.





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