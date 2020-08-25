ضمك والفوز الأول ضد الأهلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة ضمك ضد الأهلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمك ضد الأهلي

ويلعب ضمك ضد الأهلي عند الساعة 7:05 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وسبق أن لعب الفريقان مباراة واحدة من قبل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز بخماسية مقابل هدف.

دوري محمد بن سلمان

وقام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بزيارة نادي ضمك لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراته ضد الأهلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة اليوم، عبدالفتاح عسيري وحارس المرمى محمد العويس بسبب تعرضهم للإصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع أصحاب الأرض في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة.





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