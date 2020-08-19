ضمن جولاته التفقدية.. نائب وزير النقل يتفقد طرق منطقة الرياض

المواطن - الرياض

ضمن الجولات التفقدية الميدانية على الطرق التابعة لوزارة النقل، قام نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي اليوم 29/ 12/ 1441هـ، الموافق 19/ 8/ 2020م بجولة ميدانية تفقدية على مجموعة من الطرق التابعة للوزارة بمنطقة الرياض.

وتخللت الجولة تفقد الطريق الدائري بمدينة الرياض، وطريق الرياض الخرج، وطريق الخرج الدلم، وطريق الدلم حوطة بني تميم، وطريق حوطة بني تميم الحريق، وطريق الحريق الرين، وطريق الرياض الرين بيشة، وطريق الرياض الطائف السريع، وذلك لأخذ المرئيات والاطلاع على جودة الطرق وخدماتها والوقوف على أهم الأعمال الواقعة عليها، ورافقه خلال الجولة كل من مستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومدير عام فرع الوزارة بالرياض المهندس سلمان الضلعان.

تأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات ميدانية، يتفقد من خلالها معاليه سير الأعمال والوقوف على جاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، يأتي ذلك ضمن سعي وزارة النقل على ضمان استمرار أعمالها وإنجاز كافة مشروعاتها ضمن الخطة الزمنية المقررة لها، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.





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