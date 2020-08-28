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ضوابط استحقاق دعم برنامج تمهير

ضوابط استحقاق دعم برنامج تمهير

2020/08/28
الساعة 12:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضوابط استحقاق دعم برنامج تمهير
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 ما هو برنامج تمهير ؟
2 ضوابط الحصول على دعم تمهير
3 مزايا تمهير
4 شمول خريجي الدبلومات
5 زيادة نسب التوظيف

يواصل صندوق هدف صرف دعم برنامج تمهير لخريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بالإضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات.

ما هو برنامج تمهير ؟

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

برنامج تمهير

ضوابط الحصول على دعم تمهير

ينبغي أن تتوافر الشروط التالية في المتقدم للبرنامج:

  • أن يكون حاملاً للجنسية السعودية.
  • أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
  • ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًا.
  • لم يستفد من البرنامج سابقًا.
  • أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

 

مزايا تمهير

  • إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.
  • زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
  • شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
  • حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

شمول خريجي الدبلومات

وكان صندوق هدف أعلن أمس عن شمول خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، في برنامج تمهير، بالإضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات.

زيادة نسب التوظيف

وتأتي هذه الإضافة الجديدة على برنامج تمهير نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية في إكساب المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى إسهام البرنامج في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.
واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين.


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