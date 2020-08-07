طارق النوفل: تغريدات رئيس النصر تعني عدم نجاحه إداريًا

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي طارق النوفل والناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” على تغريدات صفوان السويكت رئيس نادي النصر التي كتبها اليوم الخميس عبر حسابه في “تويتر” مبديًا غضبه من الأخطاء التحكيمية في مباراة الهلال بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النوفل في حلقة اليوم الخميس بـ برنامج “الدوري مع وليد” : “تغريدات رئيس النصر تعني عدم نجاحه إداريًا ولكنها محاولة منه لامتصاص الغضب النصراوي بعد الخسارة الثقيلة من الهلال”.

وأضاف النوفل: “النصر كان مُركزًا مع الأحداث خارج الملعب أكثر من التركيز داخل الملعب ولهذا السبب خسر مباراة الهلال”.

رئيس النصر يرد بقوة

ووجّه صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عدة رسائل نارية وذلك عبر حسابه في “تويتر” تعقيبًا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له أصفر العاصمة ضد الهلال أمس الأربعاء بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب السويكت عبر حسابه اليوم الخميس: ” بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدًا مُخلًا بميزان العدالة (من قبل VAR)”.

النصر طالب بإقالة رئيس لجنة الحُكام

وأضاف السويكت: “سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة! سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله”.



