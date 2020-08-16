طارق النوفل يكشف المُنافس الحقيقي لـ الهلال بالسنوات القادمة

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإعلامي الرياضي طارق النوفل الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” المنافس الحقيقي الذي سيُنافس الهلال بكل شراسة في السنوات القادمة.

وكتب طارق النوفل عبر حسابه في “تويتر” : “النصر هو الفريق الوحيد القادر على أن يكون العنصر الثاني بعد الهلال في التنافس الكروي، خلال السنوات المُتبقية والقادمة، يملك تخمة من النجوم فضلًا عن دكة مليئة بالنجوم المحليين”.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، لمواجهة النادي الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

نواف العابد مُهدد بالغياب عن مباراة الهلال والأهلي

وبعد تلقي المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، خبر إصابة اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو عقب مباراة العدالة، يبدو أن الهلال سيفقد اللاعب نواف العابد أمام الأهلي بسبب إصابته في مفصل القدم.

وسيحتاج نواف العابد، خلال الفترة المقبلة، للخضوع إلى الفحوصات الطبية، وذلك لتحديد موقفه النهائي حول المشاركة ضد الراقي وفقًا لـ “الرياضية”. وكان الهلال نجح في الفوز على فريق العدالة برباعية دون رد أمس، حيث سجل لـ الأزرق كل من الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين واللاعب سالم الدوسري هدفًا والسوري عمر خربين هدفًا من ركلة جزاء. رسالة سالم الدوسري لـ الهلاليين وبعد الفوز، حرص سالم الدوسري على توجيه رسالة إلى الجماهير الهلالية حيث قال عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد: “صباح الخير.. ألف مبروك يا زعماء الفوز وإن شاء الله إنكم استمتعوا والقادم بدعمكم ووقفتكم معنا أجمل إن شاء الله، صدارة بس”.





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