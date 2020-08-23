طريقة الجلوس الصحي للأطفال في الدراسة عن بعد

المواطن- محمد داوود- جدة

لتجنب مخاطر الجلوس الخاطئ أثناء الدراسة عن بعد ينصح الخبراء باستخدام مكاتب ومقاعد مناسبة ومريحة، حيث إن المقعد المريح ينبغي أن يسمح بأوضاع وزوايا جلوس مختلفة، بينما تشجع وسادة الجلوس المتحركة على تغيير وضعية الجلوس من آن لآخر.

مقاعد مناسبة ومريحة

وبالتزامن مع قرب الدراسة عن بعد في عدة دول بينها المملكة، حذرت جمعية صحية تعرف بحركة “الظهر الصحي” الألمانية من أن جلوس الأطفال على مكاتبهم الصغيرة بشكل خاطئ مثل ثني الظهر وسحب الكتف للأمام يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة لهم.

ويجب أن يكون ارتفاع المقعد ومسند الظهر قابلين للتعديل بسهولة، ويجب على الآباء التأكد من أن مسند الظهر يدعم لوحي الكتف ويتناسب مع الفقرات القطنية.

توفير مساحة كافية

ويتعين أن يكون ارتفاع المكتب قابلًا للتعديل باستمرار ويوفر مساحة كافية لأدوات المدرسة، وإذا كان من الممكن أيضًا إمالته، فسيتم إراحة العمود الفقري والعضلات، ويوصي الخبراء بزاوية ميل لا تقل عن 16 درجة.

3 نصائح هامة في الدراسة عن بعد

وللحفاظ على ظهر الطفل لا بد أن:

– تكون وسادة الجلوس في مستوى ارتفاع الطرف السفلي من عظمة رأس الركبة.

– تلمس القدمان الأرض.

– تكون راحتا اليدين قادرتين على الانبساط على سطح المكتب دون ثني الكتف بحيث يشكل الساعد والعضد زاوية قدرها 90 درجة، وبشكل عام يتعين على الآباء تشجيع الطفل على ترك المكتب والتحرك بعض الشيء في المنزل وتغيير وضعية الجلوس من آن لآخر.

متاعب آلام الظهر

وحول أبرز الإشكاليات التي تنتج عن الجلوس الخاطئ أثناء الدراسة عن بعد يقول استشاري العظام الدكتور معتز عبدالله : بشكل عام الجلوس الخاطئ يؤثر على صحة الإنسان وخصوصًا الأطفال، إذ وجد أن العديد من الأفراد الذين يعملون في وظائف مكتبية أو الأطفال الذين يدرسون في المنزل ويجلسون بطريقة خاطئة على الكرسي والطاولة يشكون من آلام الظهر المزمنة نتيجة الجلوس في وضع غير صحيح لعدة ساعات كل يوم والذى ينتج عنه إجهاد العمود الفقري، كما أن وضع الجلوس الخاطئ والتراخي يؤثر على العمود الفقري والجهاز العضلي الهيكلي، ويمهد لآلام الرقبة والصداع وآلام الظهر.

نصائح للوقاية من آلام الظهر

ونصح الدكتور عبدالله، بضرورة الجلوس بشكل صحيح، من خلال وضع الظهر المستقيم وعدم التراخي عند الجلوس، لأن الجلوس الخاطئ يضعف العضلات وفقرات العمود الفقري، كما أثبتت الدراسات أن الجلوس لفترة طويلة أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو اللاب توب واستخدام الهواتف النقالة، أدى إلى انحناء الظهر وضعف العمود الفقري عند كثير من الحالات.





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