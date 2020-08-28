المواطن - الرياض

تستعد منصة مدرستي لاستقبال الطلبة والطالبات بدءًا من يوم الأحد المقبل مع استئناف الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع طبقًا لقرار وزارة التعليم.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

طريقة دخول منصة مدرستي

يتم تسجيل الدخول لمنصة مدرستي بطريقتين :

عن طريق حساب مايكروسوفت أي عبر البريد الالكتروني.

عن طريق معلومات ولي الأمر أو الطالب في نظام نور.

ويمكن الوصول إلى بيانات المنصة عبر تطبيق توكلنا.

طريقة الحصول على كلمة السر في منصة مدرستي

الدخول على موقع توكلنا من خلال الرابط التالي (هنا). إدخال الهوية الوطنية أو هوية مقيم. إدخال الرمز التأكيدي. سيتم إرسال كود على الهاتف الجوال قم بإدخاله. الانتقال إلى بيانات مدرستي أسفل يسار الصفحة. يتم فتح شاشة جديدة بها الأبناء المسجلون في المنصة. يتم إدخال اسم المستخدم الخاص بالطالب المراد الحصول على كلمة السر الخاصة به. يتم إرسال كلمة المرور إلى الهاتف الجوال.







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