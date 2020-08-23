طريقة تحديث الضمان الاجتماعي قبل الدراسة عن بعد

المواطن - الرياض

أصبحت عملية تحديث الضمان الاجتماعي مهمة بعدما أعلنت التعليم أنه سيتم توفير أجهزة لأبناء الأسر الضمانية بالتنسيق مع مؤسسة تكافل لضمان انتظامهم في الدراسة عن بعد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في وقت سابق حملة تستهدف المستفيدين من خدمات الضمان بالمجان لتحديث بياناتهم بعدما تم رصد بعض الجهات تتقاضى مبالغ مالية مقابل التحديث الذي هو مجاني بالأساس.

آلية توزيع الأجهزة على أبناء الأسر الضمانية

وكانت المتحدثة باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري قالت في وقت سابق إنه سيتم توفير أجهزة للطلاب أبناء الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي وفق آلية محددة لضمان دخولهم منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

وأوضحت أنه سيتم وضع آلية محددة لتوفير الأجهزة للطلاب وذلك لتيسير عملية متابعة الدراسة عن بعد بالتنسيق مؤسسة تكافل.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي

ويمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي (هنا). اختر الملف الشخصي. اختر تحديث البيانات. راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب.

حملة تحديث إلكترونية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت قبل أيام عن إطلاق حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع.

رفع مستوى جودة الخدمات

وقالت الموارد البشرية إن هذه الحملة تأتي في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين، وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.

الجدير بالذكر أن الحملة ستساهم بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.





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