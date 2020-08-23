طريقة جديدة من النصر لتقليص الفارق وتهديد الهلال

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة نادي العدالة بعد غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخطط النصر لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر، والوصول إلى 3 نقاط كفارق، وذلك في حال خسر الهلال من الفيصلي.

ومن أجل تحقيق هذا الأمر، فإن إدارة النصر وعدت اللاعبين بـ مكافأة ضخمة، وذلك من أجل تحفيزهم على الفوز على العدالة، وفقًا لـ تقارير صحافية.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والعدالة في الدوري، انتهت بفوز العالمي بثلاثية دون رد.

من ناحية أخرى، يسعى نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية خلال الفترة المقبلة.

النصر يريد مزيد من الصفقات

وكان العالمي نجح مؤخرًا في ضمّ 6 لاعبين وهم: “سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز العلاوي، أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي”.

ويبدو أن نادي النصر لن يكتفي بهذه الصفقات، حيث يضع العالمي أنظاره على ضم البرازيلي أنسيلمو لاعب الوحدة واللاعب الرأس أخضري هيلدون راموس لاعب التعاون.

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن النصر يُفكر في تدعيم الجانب الهجومي لديه بضم هيلدون راموس وأنسيلمو، وذلك تحسبًا لرحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى المرتقب.

الجبرين يستعد لمغادرة العالمي

وقد يُضحي النصر بلاعبه عبدالعزيز الجبرين، وذلك للاستفادة من المال وضخه في الصفقتين، لتدعيم صفوف العالمي.

ولم يُخفِ ناديا الوحدة والتعاون، إعجابهما الشديد بضمّ الجبرين، الذي يُعاني بسبب عدم اللعب أساسيًّا مع أصفر العاصمة مؤخرًا.





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