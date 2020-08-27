طريقة زيادة عدد المتابعين على إنستغرام

المواطن - متابعة

في السنوات العشر الماضية، اجتاحت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام العالم، وبدأت كمنصة لمشاركة الصور مع وصف صغير للأشخاص الذين يقررون متابعة ملفك الشخصي.

وتم تطوير إنستغرام منذ ذلك الحين إلى نظام أساسي يشارك الصور ومقاطع الفيديو وحتى لديه وضع (IGTV). ومع التطورات اللاحقة في منصة إنستغرام يُنظر إليها على أنها شيء يمكن أن يساعد في تسويق الأنشطة التجارية والمنتجات، بحسب العربية.

كما يُعرف أصحاب الحسابات الذين يتابعهم عدد كبير من الأشخاص بالمؤثرين، حيث يبذلون الوقت والجهد في تنمية حساباتهم إلى الحد الذي يمكن فيه تحقيق الدخل، لكن بالنسبة للكثيرين، يبقى السؤال، كيف يمكنني تنمية حساب إنستغرام الخاص بي؟

استخدام الوسوم

إذا كنت جديداً في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبدو الوسوم غير مألوفة قليلاً. في عام 2007، فكر أحد مستخدمي تويتر في تجميع الموضوعات معاً في رسالة باستخدام وسم، وفي حين أن تويتر لم يأخذ الفكرة على الفور، فقد فعلها المستخدمون، مما يقودنا إلى ما نحن عليه الآن في آلية عمل الوسوم.

وتجمع الوسوم التي تسبق الكلمة أو العبارة كل ما يقال عنها في صفحة النتائج، على سبيل المثال، إذا قمت بالبحث عن وسم #نصائح_تقنية في إنستغرام، سيظهر لك كل من نشر باستخدام هذا الوسم نتيجة لذلك. ويتوفر التعرض الفوري لأي شخص يستخدم خوارزمية الوسم جيداً، حيث يتطلب الأمر القليل من البحث ولكن يمكنك توصيل ملفك الشخصي إلى الملايين من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وكل ذلك باستخدام الوسم.

وعند البحث في الوسوم اللازمة لتنمية ملفك الشخصي، تحتاج إلى إلقاء نظرة على منافذك الشخصية وما تريد تحقيقه. وإذا كنت تمتلك نشاطاً تجارياً وتبيع منتجاً معيناً، فسيتعين عليك البحث عن الوسوم الأكثر شيوعاً بخصوص عملك.

ضخ الأموال

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء حسابك وتشغيله بسرعة ولكن ليس لديك الوقت للاستثمار في محتوى عالي الجودة حتى الآن، فابحث عن طريقة مختلفة. عندما تسوق لملفك في إنستغرام فإنك تحسن من ظهورك، واعتماداً على الحجم الذي تريد نموه، سيعتمد على مقدار الأموال التي تستثمرها في كسب المتابعين.

صياغة السيرة الذاتية المثالية

إن امتلاك حساب لا يعبر عن ما يقدمه لن يثير حماس الأشخاص بطريقة جذابة. وإذا كنت شخصاً لم يفكر كثيراً في سيرتك الذاتية، فقد ترغب في التفكير مرة أخرى.

إنها نقطة اتصالك الأولى وبطاقة عملك وواجهة متجرك والأشخاص الذين يطلعون عليها سيقررون بسرعة ما إذا كانوا يريدون إلقاء نظرة على ملفك الشخصي أم لا، فالسيرة الذاتية هي البيان المقنع.

إلى ذلك سيكون من الأفضل شرح واضح لملفك الشخصي أو علامتك التجارية أو عملك، وإضافة شيء من شأنه أن يثير اهتمام القارئ، وربما يكون شيئاً مضحكاً أو مثيراً للاهتمام أو شيئاً من شأنه أن يدفع القارئ للمزيد.

استخدام القصص

الشيء الذي يعد إضافة إلى منصة إنستغرام هو ميزة القصة، التي تسمح للمتابعين بمشاهدة ما تقوله وتشاركه والتفاعل معه بسهولة، كما يمكنك إضافة روابط التجارة الإلكترونية.





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