طريقة فتح حساب منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

المواطن - الرياض

كشف تطبيق توكلنا، عن آلية فتح حساب للطلاب في منصة مدرستي بالتزامن مع قرب استئناف الدراسة عن بعد.

فتح حساب للطلاب

وقال التطبيق ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول طريقة التسجيل بالقول : تتطلب وجود حساب في توكلنا للمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات للاستفادة من هذه الخدمة ويلزم أولياء الأمور في حسابهم في توكلنا إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة، أما وجود حسابات مستقلة في توكلنا للأبناء والبنات فهو اختياري.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

ما هي منصة مدرستي ؟ هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.







شارك الخبر