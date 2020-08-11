طيران أديل يعلن وصول طائرة الثريا مطار الملك عبدالعزيز

المواطن - الرياض

أعلن طيران أديل وصول أول طائرة إيرباص A 320 neo إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية.

وتم تسمية طائرة الإيرباص A 320 neo الجديدة “الثريا” والمعروفة أيضًا باسم الشقيقات السبع، نسبة لأحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة التي تقع في كوكبة الثور.

وتنضم “الثريا” إلى أسطول شركة طيران أديل الحالي والمكون من ( 11 ) طائرة من طراز إيرباص A 320 ceo وتتميز بمستقبل أكثر كفاءة في اقتصاديات التشغيل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى، وتتميز بتخفيض استهلاك الوقود بـ 20% .

يذكر أن طيران أديل أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة العربية السعودية، أعلن أنه وبعد صدور الموافقة الكريمة لاستئناف رحلات النقل الجوي الداخلي، فإن الشركة قررت عودة تشغيل رحلاتها الجوية الداخلية اعتبارًا من يوم الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٠م.



