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التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي من الحديدة باتجاه السعودية

التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي من الحديدة باتجاه السعودية

2020/08/06
الساعة 11:58 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي من الحديدة باتجاه السعودية
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأكد العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.




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