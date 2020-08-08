الصحة: سنجري تجربة سريرية جديدة للقاح كورونا.. والأبحاث مستمرة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، استمرار تجاربها وأبحاثها في مجال “لقاح كورونا”، وأعلنت عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين المملكة والصين تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا المجال.

وقالت وزارة الصحة، في بيان رسمي: إن ذلك يأتي تواصلًا لجهود وزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا كوفيد ١٩ والبحث عن اللقاح الفاعل وبدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، التي لم تألُ جهدًا وبذلت الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على ثرى بلادنا الطاهر.

وأبانت الصحة أنه جاري حاليًّا وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة كان سينوا الصينية والتي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس، حيث نفذت تجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين وقد شملت المرحلة الأولى من الدراسة تجربة لقاح a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccineعلى 108 متطوعين في الصين خلال الفترة الزمنية من 16 وحتى 27 مارس 2020 تضمنت ثلاث جرعات مختلفة (منخفضة ومتوسطة وعالية)، كما شملت المرحلة الثانية من الدراسة تجربة اللقاح على 603 متطوعين في الصين، وذلك خلال الفترة الزمنية من 11 وحتى 16 إبريل 2020 وتضمنت جرعتين مختلفتين (منخفضة ومتوسطة)، حيث أظهرت هاتين المرحلتين فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين واستجابة مناعية جيدة في حين كانت الأعراض الجانبية قليلة وخصوصًا مع جرعات اللقاح المنخفضة، وقد تم نشر نتائج الدراستين في مجلة اللانست العلمية المحكمة.

وأوضحت الصحة أن المرحلة الثالثة ستشمل دراسات سريرية متعددة المراكز في دول مختلفة وعلى أعداد كبيرة بعد أن تم التأكد من فاعلية وأمان اللقاح في المرحلتين الأولى والثانية، وتستهدف الدراسة التي ستنفذ في المملكة على 5000 متطوع كحد أدنى من الأصحاء من هم فوق سن 18 عام وذلك من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعتين الأولى سيتم إعطاؤهم جرعات منخفضة من اللقاح، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة التحكم والذين سيتم إعطاؤهم اللقاح منزوع المواد الفعالة منه Placebo.

ولفتت إلى أن الفرق البحثية ستعمل على متابعة المشاركين بعد إعطائهم الجرعة لضمان عدم ظهور أي أعراض جانبية. حيث ستكون المتابعة عبر الزيارات المباشرة مع الأطباء المشاركين في الدراسة وإجراء التحاليل المناعية اللازمة إضافة إلى استخدام وسائل المتابعة الإلكترونية.

وأشارت الصحة أن العمل يجري حاليًّا لتهيئة وإجراء الاستعدادات للبدء في ثلاث مدن رئيسة هي الرياض والدمام ومكة المكرمة، وذلك في أربعة تجمعات صحية وهي التجمع الصحي الأول بالرياض والتجمع الصحي الثاني بالرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن إطلاق الدراسة في القريب العاجل.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا للدراسات والأبحاث التي تجريها في هذا المجال، حيث قامت الصحة مؤخرًا وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا المستجد.



