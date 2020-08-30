عاجل | خطوات جديدة للحصول على حسابات الطلاب في منصة مدرستي

المواطن - الرياض

كشفت وزارة التعليم اليوم الأحد عن كيفية دخول الطلاب والطالبات لحساباتهم الخاصة على منصة مدرستي.

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لتسهيل حصول الطلاب والطالبات على حساباتهم الخاصة للدخول إلى منصة مدرستي، وأدوات مايكروسوفت؛ فإنه يمكنهم الآن القيام بذلك أيضاً، من خلال التحديثات التالية على المنصة:

١- حساب ولي الأمر.

٢- قائد المدرسة.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.







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