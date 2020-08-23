وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات مع بداية العام الجديد

المواطن - الرياض

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ رسالة للمعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم في الجامعات والمعاهد، رحب خلالها بعودتهم جميعاً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التعليم في رسالته “الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني يسرني أن أرحب بعودتكم جميعا مع بداية عام دراسي جديد؛ بذلنا فيه جميعاً بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- جهوداً كبيرة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بعد، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأضاف وزير التعليم “لقد تغلبنا معاً على الظروف الطارئة لتعليق الدراسة حضورية العام الماضي، وكتبنا معاً قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بعد، واليوم يجب أن نواصل العمل نحو المستقبل ونحن أكثر استعدادا وتفاؤلا وقدرة على تجاوز التحديات، والعمل بروح الفريق الواحد.

ثقتنا فيكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن، وتساهمون في تكوينه، وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر المسؤولية، وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني. أتمنى لكم الصحة والعافية وعامة دراسية موفقة.

أخوكم

حمد بن محمد آل الشيخ





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