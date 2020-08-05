عادل التويجري لـ النصراويين: الهلال رأف بناديكم !

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عادل التويجري غضب جمهور النصر، وذلك بعد خسارة فريقهم اليوم الأربعاء من نادي الهلال في ديربي الرياض بنتيجة 4- 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عادل التويجري في حلقة اليوم بـ برنامج “الدوري مع وليد”: “الهلال فاز لأنه تمتع بالهدوء الكبير، ولكن أقول لجماهير النصر حظكم أن الهلال رأف بـ النصر، وكان من الممكن أن يفوز بسداسية، لكن الهلال لم يرد زيادة أوجاعكم”.

سر فوز الهلال في الديربي:

وتابع التويجري: “الهلال اعتبر مباراة النصر كأنها مثل أي مباراة، تفوز بها لحصد النقاط الثلاث، ولكن النصر اعتبر اللقاء حياة أو موت بالنسبة له، وهذا هو الفارق”.

وفي وقت سابق، حرص النجم سامي الجابر، لاعب نادي الهلال السابق، على تهنئة لاعبي وجماهير الزعيم، وذلك بعد الفوز على النصر، منذ قليل، برباعية مقابل هدف في الجولة الـ23 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إعصار الهلال يُقربه من لقبه:

وكتب الجابر عبر حسابه في “تويتر”: “بهدوء خارج الملعب وإعصار داخله زعيم آسيا يقترب أكثر من تحقيق الدوري الاستثنائي في نفس موسم تحقيق كأس دوري أبطال آسيا، عظيم هذا الزعيم، ألف مبروك”.

وكان الشوط الأول بدأ بشكل هادئ من قبل الفريقين، ولكن الهلال كشر عن أنيابه سريعًا حيث نجح الإيطالي جيوفنكو في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ35، ولكن سلطان الغنام قاتل بقوة حتى أضاف هدف التعادل للنصر بالدقيقة الـ47 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد نادي الهلال للتقدم من جديد، عن طريق إحراز الهدفين الثاني والثالث عبر الفرنسي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو بالدقيقتين الـ55 والـ59 على التوالي.

وواصل الهلال ضغطه الهجومي الشرس، حتى تمكن اللاعب غوميز من إضافة رابع أهداف الهلال بالدقيقة الـ80.

وكانت مباراة الهلال والنصر شهدت إلغاء الحكم الفرنسي لهدف سجله اللاعب بيتروس للنصر في الشوط الثاني، وذلك بسبب تسلل اللاعب جوليانو.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 54 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.



