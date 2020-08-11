عارف للأهلاويين: هل الأفضل تحقيق إنجاز أم الفوز بـ3 نقاط ؟!

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الرياضي جمال عارف استغرابه الشديد من فرحة الأهلاويين الكبيرة بتحقيق الفوز على الاتحاد في ديربي جدة، مؤكدًا أن العميد سيطر على مواجهات الفريقين لسنوات طويلة.

عارف ينتقد الأهلاويين

وقال جمال عارف: “من حق الأهلاوي الانتشاء بالفوز على الاتحاد وبهذه المبالغة.. السؤال هل الأفضل تحقيق منجز يسجل في سجلات النادي أم أنك تحقق فوزًا وثلاث نقاط في مباراة لا تحقق معها أي بطولة أو منجز”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الاتحاديون سبق أن سيطروا على مبارياتهم مع الأهلي لعشر سنوات وبنتائج كبيرة ومع ذلك لم يهتموا بهذه السيطرة”.

وأضاف: “لو أردنا أن نحصي عدد البطولات التي تحقق فيها منجز لوجدنا أن الاتحاد وخلال السنوات العشرين الأخيرة حقق بطولات ومنجزات أكثر منها ومن أمام الأهلي تحديدًا إلا إذا اعتبر الأهلاويون أن فوزهم على الاتحاد تسجل لهم كبطولة وتمثل لهم قمة طموحهم”.

واختتم عارف تغريدته قائلًا: “أجيب لكم من الآخر.. كم عدد البطولات التي حققها الاتحاد محليًا وخارجيًا وكم عدد البطولات التي حققها الأهلي محليًا وخارجًيا حتى وقتنا الحاضر عشان لا تقولي ماضي دون أن نتطرق إلى بطولات آسيا لأن هذه البطولات يحتاج فيها الأهلي إلى سنوات ضوئية.. هنا تحدد الأفضلية”.

ديربي جدة

وكان الأهلي قد نجح في حسم ديربي جدة ضد الاتحاد لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليؤزم وضع العميد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد الديربي، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الـ13.

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