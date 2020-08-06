عبدالله المعيوف يُقرب الهلال من لقبه الغالي

المواطن - محمد سمعه

قدم الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الهلال أداءً أكثر من رائع وذلك خلال مباراة النصر التي انتهت أمس بفوز الفريق الهلالي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب حارس الهلال دورًا كبيرًا في الحفاظ على تقدم الهلال بفارق 3 أهداف، حيث لم تهتز شباكه إلا في مناسبة واحدة فقط، بعدما تمكن اللاعب سلطان الغنام ظهير أيمن الهلال من إحراز الهدف الوحيد للفريق النصراوي في الدقيقة السابعة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وأشادت الجماهير الهلالية بالمستوى المميز الذي قدمه الحارس عبدالله المعيوف الفريق الكروي الأول بالزعيم، في مباراة النصر، خاصة أنه كان واحدًا من العوامل التي جعلت الهلال يُهاجم طول الوقت دون التركيز على أداء الواجب الدفاعي.

وكان الهلال فاز برباعية أحرزها كل من “الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين، والإيطالي سيباستيان جيوفنكو هدفًا، والبرازيلي كارلوس إدواردو” هدفًا.

عبدالله المعيوف مصدر أمان الهلال

ولعب عبدالله المعيوف في التشكيل الأساسي للفريق الهلالي وكان أمامه الكوري جانج هيون سو والمدافع المميز علي البليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني.

وركز الفريق الهلالي على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث وذلك للانفراد بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق تسع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

عبدالله المعيوف واحدًا من نجوم الديربي

واختار الجمهور الهلالي، الحارس عبدالله المعيوف كواحد من ضمن نجوم فريق الهلال في مباراة النصر، مع الفرنسي غوميز واللاعب سالم الدوسري والإيطالي جيوفنكو.

ويهدف الفريق الهلالي إلى تحقيق الفوز بلقب الدوري، الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة نادي النصر بفارق نقطة واحدة.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب دوري أبطال آسيا في موسم 2018/2019 على حساب نادي أوراوا الياباني للمرة الثالثة في تاريخه.

وشارك عبدالله المعيوف كذلك مع نادي الهلال في كأس العالم للأندية الذي أُقيم في قطر بديسمبر 2019.



