عرض مرئي يُجهز الهلال لمواجهة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره الفيصلي.

استعدادات الهلال:

وعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو اجتماعًا مرئيًّا بلاعبي الهلال في بداية الحصة التدريبية، التي شهدت تركيزه على الجوانب الفنية.

وطبق لوشيسكو تدريبات تكتيكية وفنية عبر مناورة على جزء من مساحة الملعب، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم استعداداته لمواجهة الفيصلي، مساء يوم غد الاثنين، قبل الدخول في معسكر تمهيدًا لخوض اللقاء في اليوم التالي.

دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الزعيم ضد فريق الفيصلي، مساء يوم الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

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