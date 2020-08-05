عسيري: أردت ترك أثر طيب قبل مغادرة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعرب عبدالفتاح عسيري عن سعادته بالظهور بشكل مميز مع النادي الأهلي خلال مواجهة الحزم، مؤكدًا أنه يسعى لترك أثر طيب قبل مغادرة صفوفه بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد وافقت رسميًّا على طلب النصر بشراء المدة المتبقية في عقد عبدالفتاح ليتمكن من المشاركة معه في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد توقيعه للعالمي لمدة 3 سنوات عقب دخوله الفترة الحرة.

عسيري يؤكد قدرته على اللعب:

وقال: “أتمنى أن أترك أثرًا طيبًا قبل أن أغادر النادي.. عندما ألعب مع الأهلي سأحرص على أن أكون عند حسن ظن المدرب والإدارة والجماهير، وزملائي اللاعبين.. تحدث مع المدرب قبل المباراة وأخبرته أنني قادر على اللعب”.

وعن غياب الجمهور بالمدرجات، شدد عسيري خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، على أن الحضور الجماهيري يمنح اللاعبين الحماس، مبديًا تفاؤله بانتهاء أزمة فيروس كورونا قريبًا، وعودتهم مجددًا إلى مدرجات الملاعب.

وتألق عسيري في مباراة الأهلي ضد الحزم، حيث تمكن من صناعة هدفين؛ الأول أحرزه عبدالرحمن غريب في الدقيقة الثالثة، فيما سجل السوري عمر السومة الهدف الثاني عند الدقيقة 50.

الأهلي ضد الحزم:

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الثلاثاء، بـ5 مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز عريض ضد نظيره الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث تمكن من الفوز بنتيجة 4/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



