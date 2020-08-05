عطيف يدعم لاعبي الهلال قبل ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

دعم نجم الزعيم عبدالله عطيف زملاءه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل ساعات من انطلاق ديربي الرياض ضد النصر.

عطيف يُحفز اللاعبين

ونشر عبدالله عطيف عبر حساب “عيال عطيف” على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مقطع فيديو، قال فيه: “بالتوفيق لنا اليوم.. ونتمنى مباراة ممتعة والثلاث نقاط لنا بإذن الله وبالتوفيق يا أبطال”.

كما حرص النجم الهلالي على طمأنة الجماهير على إصابته، ونشر صورة له وهو يواصل برنامجه التأهيلي في النادي، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان عبدالله قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأجرى عملية جراحية ناجحة في برشلونة، شهر مارس الماضي، على يد الطبيب رامون كوجات، ويتوقع أن يعود أكتوبر المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ديربي الرياض

ويُقام ديربي الرياض اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.



