عقارات الدولة تطرح فرصتين استثماريتين قرب المسجد النبوي

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة عقارات الدولة عن طرح فرصتين استثماريتين في موقع متميز بالمدينة المنورة تبعد عن الحرم النبوي الشريف مسافة تقدر بأقل من 200 متر.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الموقعين من الناحية الاستثمارية حيث وضعت الرؤية 2030 منطقة المدينة المنورة كوجهة إسلامية للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، كما أن التقديرات الأولية أشارت إلى أن عدد الزائرين للمدينة المنورة ما يربو عن 10 ملايين زائر، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد إلى 23 مليونًا بحلول عام 2030م.

كما تشير الإحصائيات أن عدد سكان المنطقة يتجاوز المليونين نسمة، وأبانت الهيئة أنها طرحت مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم بين المستثمرين وفق كراسة الشروط والمواصفات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لأي من هذه الفرص.

تفاصيل العرضين

وأوضحت هيئة عقارات الدولة أن المنافسة الأولى عبارة عن تأجير فندق بالكامل يتكون من 15 دورًا، ويضم 280 غرفة و6 مصاعد و11 معرضًا تجاريًا مجهزة بأنظمة الكشف المبكر عن الحرائق، وكذلك كاميرات مراقبة ويقع الفندق على مساحة 1576 مترًا مربعًا، وتبلغ إجمالي مسطحات البناء 22.076 مترًا مربعًا، أما الفرصة الثانية فهي عبارة عن أرض فضاء (تجارية) على طريق السلام بمساحة إجمالية 788م.

طريقة التقديم على عروض عقارات الدولة

وأهابت الهيئة بجميع الراغبين الدخول بهذه المزايدة من الشركات والمؤسسات وذوي الخبرة في الاستثمار العقاري وتشغيل وإدارة المراكز التجارية الاطلاع على كافة التفاصيل الفنية وذلك عبر موقعها الإلكتروني: (هنا) والتقيد بما ورد فيها وتقديم العرض بظرف مختوم وتسلميه لإدارة المشتريات بموقع الهيئة بمدينة الرياض طريق الملك سعود في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأربعاء 1442/02/13هـ الموافق (2020/09/30م) الساعة 2:00 مساءً.

وأوضحت أنه سيتم فتح المظاريف في يوم الخميس 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01، وسيتم إخطار المتنافسين عن موعد إعلان النتيجة.





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