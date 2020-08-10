عقدة فهد المولد لا تزال مستمرة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن عقدة فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، لاتزال مستمرة، وذلك بعد خسارة العميد من النادي الأهلي أمس الأحد في ديربي جدة بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

أرقام فهد المولد في الديربي

وخاض فهد المولد 13 مباراة ضد الأهلي، لم يذق طعم الفوز في أي منها حيث تعادل في ست مباريات وخسر في سبع لقاءات كان آخرها لقاء أمس.

وكان فهد المولد لمس الكرة فقط 31 مرة، وقدم 9 تمريرات صحيحة في مباراة الاتحاد والأهلي، وفشل في صناعة أو إحراز أي أهداف.

وسدد فهد المولد كرة واحدة فقط على مرمى الأهلي طوال الـ90 دقيقة.

لا يزال الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، يُحقق نتائج سلبية وذلك بعد تحقيق الخسارة الثانية على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك منذ استئناف الدوري يوم 4 أغسطس الجاري.

تعليق كاريلي بعد الخسارة من الأهلي

وفي تصريحات تلفزيونية، علّق فابيو كاريلي مدرب الاتحاد بعد مباراة الاتحاد والأهلي قائلًا: “يبدو أن اللاعبين لم يفهموا التعليمات بشكل جيد، ولم ينفذوا ما اتفقت عليه معهم، لقد خسرنا مباراة الأهلي بسبب أخطاء قاتلة من لاعبي الاتحاد”.

وتابع كاريلي: ” ما يحدث في الاتحاد ليس أزمة مدرب، بل أزمة لاعبين وعدم تطبيقهم للتعليمات، الفريق يُعاني على هذا الحال منذ 4 سنوات”.

وربما تأتي هذه التصريحات كسبب يُعجّل بإقالة كاريلي، الذي يبدو أنه عجز عن السيطرة على غرفة خلع الملابس في العميد، بجانب أن نتائج الفريق تسير من سيئ إلى أسوأ.

وكان كاريلي تولى مهمة تدريب نادي الاتحاد خلفًا للمدرب الهولندي المُقال تين كات بسبب سوء النتائج أيضًا.



