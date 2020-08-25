علماء يعلنون إمكانية الكشف عن التوحد قبل الولادة 

المواطن- محمد داوود- جدة

توصل مجموعة علماء إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين لديهم ميل للإصابة بمرض التوحد، قد تختلف خلايا الدماغ في مرحلة مبكرة بشكل مميز عن الخلايا العصبية السليمة، ويمكن اكتشافها قبل الولادة.

￼تسلسل الحمض النووي

واستخدم فريق البحث من جامعة كامبريدج وكلية كينغز في لندن، في دراستهم، طريقة المحاكاة للحصول على خلايا الدماغ في مرحلة التطور المبكر.

ووفقًا للدكتور، ديباك سريفاستافا، فقد تمكنوا من الحصول على الخلايا العصبية، وبعد ذلك راقب المتخصصون تطورها، ثم قاموا بترتيب تسلسل الحمض النووي الريبي الخاص بهم.

نمو خلايا الدماغ

وتبين أن الاختلافات في نمو خلايا الدماغ لدى الأشخاص الذين يميلون إلى الإصابة بالتوحد، تبدأ في الظهور في اليوم التاسع. واتضح أن الخلايا العصبية لدى الأشخاص المصابين بالتوحد، التي عادة ما تمتلك شكل زهرة الهندباء، تمتلك القليل من التجعيد أو لا تحتوي على تجعيد مطلقًا.

وفي اليوم الخامس والثلاثين، سجل العلماء اختلافًا مذهلًا في العديد من المؤشرات، حيث وجدوا اختلافًا كبيرًا للخلايا العصبية في القشرة الدماغية.

العوامل البيئية والجينية

وحول مرض التوحد يقول استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني لـ”المواطن“، التوحد اضطراب عصبي يؤثر في النمو، ويحدث في مرحلة مبكرة من الطفولة، ويستمر طوال فترة الحياة، كما يؤثر في كيفية تصرف الشخص وتفاعله مع الآخرين ويؤثر أيضًا في تواصله وتعلمه، وسببه غير معروف حتى الآن، ولكن هناك بحوث تشير إلى أن العوامل البيئية والجينية لها دور مهم.

3 نقاط مهمة في أعراض التوحد

وحول الأعراض قال الدكتور السليماني: هناك ٣ نقاط مهمة في جانب الأعراض وهي:

⁃ أولًا: السلوكيات المقيدة والمتكررة وتشمل:

تكرر سلوكيات محددة أو وجود سلوكيات غريبة. وجود اهتمام كبير ودائم بموضوعات معينة مثل الأرقام. التركيز الزائد مثل التركيز على الأجسام المتحركة.

⁃ ثانيًا: سلوكيات التواصل والتفاعل الاجتماعي وتشمل:

الاستياء من التغيير في الروتين حتى لو كان بسيطًا أو عند وضعه في مكان جديد عليه. لا ينظر للمتحدث في عينيه ولا يستمع إلى حديث الآخرين. عدم المشاركة في الأنشطة، ونادرًا ما يستمتع بالأنشطة. الاستجابة بطريقة غير معتادة عندما يظهر الآخرون الغضب منه، والضيق، والمودة، والاستجابة البطيئة في الرد عند مناداته باسمه. يصعب عليه الأخذ والرد في الحديث. يتحدث في الموضوع المفضل لديه دون أن يعطي الآخرين فرصة للرد. يكرر الكلمات أو العبارات التي يسمعها. وجود تعابير غريبة على الوجه لا تتناسب مع سياق الحديث. وجود لهجة غير عادية في الصوت. يواجه صعوبة في فهم وجهة نظر الآخرين وفي فهم تصرفات الناس. لديهم حساسية من الضوء، الضجيج، الملابس، درجة الحرارة، النوم ومشاكل في الهضم.

⁃ ثالثًا: نقاط القوة والقدرات وتشمل:

لديهم ذكاء فوق المتوسط. لديهم قدرة على تعلم الأشياء بالتفصيل وتذكر المعلومات لفترة طويلة. لديهم قوى سمعية وبصرية. التفوق في الرياضيات، العلوم، الموسيقى والفن.

عوامل الخطورة وعلاج التوحد

وعن عوامل الخطورة والعلاج خلص الدكتور السليماني إلى القول: عوامل الخطورة تتمثل في التاريخ العائلي، الوراثة، كبر الوالدين في السن، أما العلاج فيكون بالأدوية والمضادات النفسية، علاج للغة والحديث، الفيتامينات.





شارك الخبر