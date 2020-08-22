علي الحبسي يُعلن اعتزاله كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن الحارس العُماني المخضرم علي الحبسي اعتزاله كرة القدم، اليوم الجمعة، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء في الملاعب.

وكتب علي الحبسي عبر حسابه في “تويتر”: “بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه أعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم.. وبهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي، مؤكدًا استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى”.

علي الحبسي لعب مع الهلال لمدة موسمين:

وكان الحبسي سبق له اللعب مع نادي الهلال خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019، نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018.

ولعب علي الحبسي مع المنتخب العُماني خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2020.

تجارب ناجحة للحبسي في إنجلترا:

وخاض علي الحبسي تجارب ناجحة في الدوري الإنجليزي، حيث سبق له اللعب بقميص أندية ريدينج وويست بروميتش آلبيون وويجان أثلتيك في إنجلترا.

وكان علي الحبسي رحل عن نادي الهلال في عام 2019، قبل فوز أزرق العاصمة بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2019.

وتُوج الفريق الهلالي بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019 على حساب نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، كما نال المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر.





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