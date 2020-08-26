عمر السومة يطلب الرحيل ويُحدد موعد مغادرته

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بالأهلي، يستعد للرحيل عن صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” اليوم الأربعاء أن المهاجم السوري يرغب وبقوة في مغادرة الأهلي في شتاء 2021، وذلك لخوض تجربة احترافية جديدة في مكان آخر.

وإذا رحل المهاجم السوري عن الأهلي، فستكون هذه هي الفرصة الذهبية لنادي النصر، للتحرك وإقناع اللاعب السوري بالانضمام لبطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019.

السومة الورقة الرابحة لـ الأهلي:

ويُعد المهاجم السوري، الورقة الرابحة للأهلي بالفترة الحالية، حيث سجل 18 هدفًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وفي وقت سابق، سخر فيصل زيد، المتحدث الرسمي باسم الأهلي، من تحليل حكم سابق للقطة تدخل أحد مدافعي نادي الهلال على قدم المهاجم السوري، خلال لقاء الفريقين بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

متحدث الأهلي يرد على لقطة مدافع الهلال:

وكتب زيد عبر حسابه في “تويتر” : “حكم سابق يُحلل لقطة، تدخل مدافع نادي الهلال على قدم الكابتن، عمر السومة، المدافع قفز على الأرض وليس على قدم اللاعب عمر السومة، معلش حقك علينا يا أرض”.

وكان المهاجم السوري، تألق ضد الهلال، حيث سجل الهدف الأول لـ الأهلي بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، كما ساهم في الهدف الثاني الذي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري بالدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.





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