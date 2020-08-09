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عمر السومة يُعزز صدارته لهدافي مباريات الأهلي والاتحاد
بعد تسجيله ثنائية في ديربي جدة اليوم

عمر السومة يُعزز صدارته لهدافي مباريات الأهلي والاتحاد

2020/08/09
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عمر السومة يُعزز صدارته لهدافي مباريات الأهلي والاتحاد عمر السومة
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 عمر السومة يتألق:
1.1 ترتيب دوري محمد بن سلمان:

واصل السوري عمر السومة تألقه في مباريات الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليُعزز صدارته لقائمة هدافي ديربي جدة.

عمر السومة يتألق:

ونجح عمر السومة في هز شباك العميد مرتين خلال مباراة الأهلي والاتحاد المقامة الآن، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عمر السومة عزز صدارته كهداف مباريات الأهلي والاتحاد عبر التاريخ في البطولة المحلية، بتسجيله 11 هدفًا.

 

الأهلي والاتحاد
السومة

وتُشير نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد المقامة الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، إلى تقدم الراقي بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 85.

 ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع العميد بالمركز الـ13 برصيد 23 نقطة.




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