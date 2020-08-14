عودة الهيئتين التعليمية والإدارية الأحد.. وترقب لإعلان آلية الدراسة

المواطن - الرياض

تعود الهيئتان التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية الأحد المقبل وفقًا للنسخة المعدلة من التقويم الدراسي عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية.

وطبقًا للجدولة الزمنية في التقويم الدراسي من المتوقع عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 23/8/2020 الموافق 4/1/1442 فيما ستكون بداية العام الدراسي الجديد في 11 محرم المقبل الموافق 30/8/2020.

يأتي هذا فيما يترقب الجميع آلية بداية العام الدراسي الجديد في ظل الإجراءات التي تم تطبيقها في المملكة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

التعليم مستعدة لكافة الاحتمالات

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ناقش قبل عدة أسابيع خلال لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم.

ترحيل المقررات الدراسية

يأتي ذلك إضافة إلى اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم وتوزيعها على المدارس، واستثمار هذه الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات حول برامج التعليم عن بعد، واستصدار أدلة تنظيمية وإرشادية للمدرسة والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ ولتقديم الدعم الفني والمعرفي والنفسي خلال هذه المرحلة.

ولفت وزير التعليم الانتباه إلى أهمية مراجعة البروتكولات الوقائية والتدريب عليها بما يكفل حماية الجميع، مؤكدًا أهمية استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس؛ لتطبيق تلك البروتكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بعد كجزء مُكمل لعمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.



