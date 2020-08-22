وزير الموارد البشرية يعلن عودة موظفي القطاع العام بنسبة 100% يوم 11 محرم

المواطن - الرياض

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% يوم 11 محرم ، داعيًا إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقال الوزير الراجحي : يوم الأحد 11 من محرم 1442هـ عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وتابع: ولسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن محافظات المملكة؛ ستتم عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات العمل اعتباراً من يوم الأحد 11 / 1 / 1442 ه مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل.

وأفاد المصدر المسؤول أن لرئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، على أن يتم الامتثال بالشروط التالية:

أولاً: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.

ثانياً: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية.

ثالثاً: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (هنا).

رابعاً: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن.

خامساً: استمرار العمل بتعليق البصمة.

وشدد المصدر المسؤول على ضرورة الالتزام بتطبيق البرتوكولات لوقائية في مقرات العمل (القطاع العام) المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.





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