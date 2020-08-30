عوض خميس ينضم إلى الرائد رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد عن تعاقده بشكل رسمي مع عوض خميس؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

عوض خميس في الرائد:

ونشر نادي الرائد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب عوض خميس بصحبة رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع بعد توقيع عقود انضمامه إلى الفريق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وكانت إدارة نادي النصر قد مددت عقد عوض خميس، صاحب الـ31 عامًا، حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، ولم تدخل في مفاوضات معه من أجل تجديد عقده الذي انتهى في يونيو الماضي.

خميس مع النصر:

وانضم خميس إلى صفوف النصر عام 2012، قادمًا من صفوف نجران، وعقب نهاية عقده الأول مع العالمي كاد أن ينضم إلى الهلال موسم 2017، ولكن الإدارة نجحت في تجديد عقده لـ3 مواسم.

وتألق خميس بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وساهم في تتويجه بلقبي الدوري السعودي للمحترفين في كأس ولي العهد موسم 2014، والدوري 2015، بجانب النسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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