غابت تصريحات البلطان فغابت مباراة الأهلي والشباب

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن غياب التصريحات المثيرة لرئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، قبل مباراة الأهلي تسبب في غياب الإثارة عن مواجهة الجولة الـ28، التي وصفها النقاد الرياضيين بـ”المملة”.

الأهلي ضد الشباب:

ولعب الأهلي ضد الشباب على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، حيث تقدم الليوث أولًا عن طريق كريستيان جوانكا قبل أن يحرز علي الأسمري التعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الشباب إلى 40 نقطة في المركز الثامن.

البلطان يصنع الحضور:

واعتاد خالد البلطان على إطلاق التصريحات قبل مباريات الأهلي والشباب ما يزيد من إثارة مواجهات الفريقين، حيث صرح بعد فوز الليوث بجد في ديسمبر 2018 قائلًا: “نحن معتادون على هذا الأمر”.

وعلق الإعلامي حسين الشريف على مواجهة الفريقين قائلًا: “غابت تصريحات خالد البلطان.. فغابت مباراة الأهلي والشباب.. تصريحات البلطان هي من تصنع حضور لهذه المباراة”.

وقال الإعلامي حمد الصويلحي: مباراة الأهلي والشباب كانت مملة على المستوى الفني، وهناك دوري آخر قائم في المراكز المتأخرة للهروب من الهبوط”.

وتابع الناقد الرياضي حسن القرني خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية: “المباريات بدون جماهير هي مباريات تحصيل حاصل والمستويات الفنية لم تكن جيدة بعد العودة”.







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